ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தில் பா.ம.க.,வினர் தர்ணா

UPDATED : அக் 31, 2026 06:12 PM
ADDED : அக் 31, 2026 06:10 PM
விழுப்புரம்: பணித்தள பொறுப்பாளர் நியமனத்தில் முன்னுரிமை வழங்கக்கோரி, காணை ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் முன் பா.ம.க.,வினர் தர்ணா செய்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
மத்திய அரசின் வி.பி.ஜி., ராம்ஜி திட்டத்தின் கீழ் பணிபுரியும் தொழிலாளர்களை புகைப்படத்தோடு கணக்கெடுக்க ஒவ்வொரு ஊராட்சியிலும் பணித்தள பொறுப்பாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். தற்போது ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டு த.வெ.க., ஆட்சி அமைந்துள்ள நிலையில், கடந்த ஆட்சி காலத்தில் நியமித்த பணித்தள பொறுப்பாளர்களுக்கு பதிலாக தற்போது புதிய பணித்தள பொறுப்பாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இதையொட்டி, விழுப்புரம் அருகே காணை ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட, 58 ஊராட்சிகளிலும் புதிதாக பணித்தள பொறுப்பாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இந்த நிலையில், பா.ம.க.,வினர் நேற்று மாலை, 3:30 மணிக்கு மேல் காணை ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தில் திரண்டு, அங்குள்ள நுழைவு வாயில் முன் அமர்ந்து திடீரென தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது, ‘இந்த ஒன்றியம் சார்ந்துள்ள விக்கிரவாண்டி தொகுதியில் பா.ம.க., வென்றுள்ளது. காணை ஒன்றியத்தில் பணித்தள பொறுப்பாளர்கள் நியமனத்தில் எங்கள் கட்சியை சேர்ந்தோருக்கு முன்னுரிமை வழங்க வேண்டும்’ என, வலியுறுத்தி கோஷமிட்டனர்.
அங்கு வந்த வட்டார வளர்ச்சி அலுவலக அதிகாரிகள், அவர்களிடம் சமரச பேச்சு வார்த்தை நடத்தினர். இது குறித்து உயர் அதிகாரிகளிடம் பேசி உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்தனர். இதை ஏற்று கொண்ட பா.ம.க.,வினர், தங்களின் போராட்டத்தை கைவிட்டு அங்கிருந்து கலைந்து சென்றனர்.