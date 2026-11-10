/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/பா.ம.க.,பிரமுகர் தற்கொலை
ADDED : நவ 09, 2026 04:57 PM
அ நிறம் | அளவு
திண்டிவனம்: குடும்பத் தகராறு காரணமாக பா.ம.க., பிரமுகர் துாக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
திண்டிவனம், திருவள்ளுவர் நகர், பொன்னியம்மன் கோவில் தெருவைச் சேர்ந்தவர் சுந்தர், 45; பா.ம.க., பிரமுகர். லாரி உரிமையாளர். இவரது மனைவி பச்சையம்மாள், 34; இவர்களுக்கு 13 மற்றும் 11 வயதில் மகள்கள் உள்ளனர். நேற்று (நவ.,8) 8ம் தேதி இரவு கணவன், மனைவிக்கு இடையே குடும்பத் தகராறு ஏற்பட்டது. கோபமடைந்த பச்சையம்மாள் தனது மகள்களுடன் சஞ்சீவிராயன்பேட்டையில் உள்ள உறவினர் வீட்டிற்கு சென்றுவிட்டார்.
இதனால் மனமுடைந்த சுந்தர் நள்ளரவில் வீட்டில் மின் விசிறியில் துாக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
புகாரின் பேரில், ரோஷணை போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.