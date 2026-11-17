புதிய அரசியல் இயக்கம் துவங்குகிறார் பா.ம.க., ராமதாசின் மூத்த மகள்
புதிய அரசியல் இயக்கம் துவங்குகிறார் பா.ம.க., ராமதாசின் மூத்த மகள்
UPDATED : நவ 17, 2026 03:53 AM
ADDED : நவ 16, 2026 07:20 PM
பா.ம.க., நிறுவனர் ராமதாசின் மூத்த மகள், வரும் டிச.,6 ம் தேதி புதிய இயக்கத்தை துவங்கும் விவகாரம், அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கடந்த 1989ம் ஆண்டு கட்சி துவங்கி, தொடர்ந்து 40 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக தமிழக அரசியலில் முக்கிய புள்ளியாக, பா.ம.க.., நிறுவனர் ராமதாஸ் வலம் வந்தார்.
இந்நிலையில், கடந்த ஜூலை 25 ம் தேதி தனது, 88 வது பிறந்த நாளின் போது, திண்டிவனம் அருகே கோனேரிக்குப்பத்தில் நடந்த கல்லுாரி விழாவில், 'என் வயது மற்றும் உடல்நிலையை கருத்தில் கொண்டு தீவிர அரசியலில் இருந்து ஓய்வுபெற தீர்மானித்துள்ளேன். இனிமேல் நான் அரசியல் பேசமாட்டேன், அரசியலில் தலையிட மாட்டேன்' என அறிவித்தார்.
இனி அரசியலையும், பா.ம.க.,வையும் மகன் அன்புமணியும், மருமகள் சவுமியாவும் பார்த்துக்கொள்வர் என்றும் ராமதாஸ் தெரிவித்தார்.
இந்த விழாவில் நீண்ட தினங்களாக, பிரிந்து இருந்த அன்புமணி தன்னுடைய குடும்பத்தினருடன் கலந்து கொண்டார் .இந்த விழாவில் ராமதாசின் மூத்த மகள் ஸ்ரீகாந்தி கலந்து கொள்ளாமல் புறக்கணித்தார்.
ராமதாசின் அரசியல் துறவறம் குறித்த அறிவிப்பு வெளியான நேரத்தில், அவரது மகள் ஸ்ரீகாந்தி புதுச்சேரி முதல்வர் ரங்கசாமியை அவரது இல்லத்தில் சந்தித்தார்.
தமிழகத்தில் என்.ஆர்.காங்.,கட்சியை விரிவுப்படுத்தும் போது தனக்கும், மகன் முகுந்தனுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் என்று அழுத்தம் கொடுத்தார்.
ஆனால் அன்புமணி தரப்பினர் கொடுத்த நெருக்கடியால், ரங்கசாமி எந்த வித உத்தரவாதமும் கொடுக்காமல் வழக்கம் போல அமைதி காத்தார் .இதனால் ஸ்ரீகாந்தி அதன் பிறகு அந்த முயற்சியை கை கழுவிவிட்டார்.
இதற்கிடையில் வழக்கமாக தைலாபுரம் தோட்டத்திற்கு சென்று வந்த ஸ்ரீகாந்தி, தனது சகோதாரர் அன்புமணி தந்தை ராமதாசுடன் இணக்கமானதிலிருந்து, தோட்டம் பக்கம் செல்வதை முற்றிலும் தவிர்த்து விட்டார்.
இந்த சூழ்நிலையில் வரும் டிச.6 ம் தேதி ஸ்ரீகாந்தி, சென்னையில் தனது புதிய அரசியல் இயக்கத்தை துவங்க உள்ளதாக அவரது ஆதரவாளர்கள் தரப்பில் தகவல் தெரிவிக்கின்றனர். ஸ்ரீகாந்தி தலைமையில் செயல்பட உள்ள புதிய இயக்கம், ' சமத்துவம், சமூக நீதி, சுயமரியாதை ஆகியவற்றை அடித்தளாக கொண்டு செயல்பட உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன.
புதிய இயக்கம் துவங்குவதை முன்னிட்டு, ஸ்ரீகாந்தி சென்னையில் இருந்தபடியே, தன்னுடைய தந்தையின் ஆதரவாளர்கள் மற்றும் பா.ம.க.,விலிருந்து நீண்ட காலம் ஒதுங்கியுள்ள முக்கிய தலைவர்களை ஒன்றிணைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டு வருவது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.