அதிகாரிகள் கண்டுகொள்ளவில்லை: விஷவண்டு கடித்து பாதித்தவர்கள் புலம்பல்
அதிகாரிகள் கண்டுகொள்ளவில்லை: விஷவண்டு கடித்து பாதித்தவர்கள் புலம்பல்
UPDATED : நவ 10, 2026 10:38 PM
ADDED : நவ 10, 2026 08:01 PM
வானுார்: கோட்டக்குப்பம் அருகே கடந்த மாதம் நுாறு நாள் வேலை திட்டத்தில் பணிபுரிந்தவர்களை விஷ வண்டு கடித்ததில் ஒருவர் இறந்த நிலையில் கடியால் பாதிக்கப்பட்டு பாதித்தவர்களை அதிகாரிகள் கண்டுகொள்ளவில்லை என பாதிக்கப்பட்டவர்கள் புலம்பி வருகின்றனர்.
கோட்டக்குப்பம் அடுத்த இ.சி.ஆரில், கீழ்புத்துப்பட்டு அருகே மொனையம்பேட்டை கிராமத்தில் 750க்கு மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசித்து வருகின்றனர். கிராமத்தில் இருந்து நுாற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் மத்திய அரசின் 100 நாள் தேசிய ஊரக வேலை வாய்ப்பு திட்டத்தின் கீழ் பணிபுரிந்து வருகின்றனர்.
இதில் அவர்கள் கடந்த செப்டம்பர் மாதம் அப்பகுதியில் உள்ள காட்டுப்பகுதியில் 100 நாள் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.
அப்போது விஷ வண்டுகள் 30க்கும் மேற்பட்டோரை கடித்தது. அதில் 15 பேர் புதுச்சேரி அரசு பொது மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றனர். 7 பேர் பேர் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வீடு திரும்பினர்.
இதில் 70 வயதான ஏழுமலை என்பவர், சில தினங்களுக்கு முன்பு வீடு திரும்பிய இரண்டு நாட்களில் இறந்தார்.
மேலும் பாதிக்கப்பட்டு வீடு திரும்பிய சிலரும் தொடர்ந்து மயக்கம் மற்றும் உடல் நடுக்கம் இருந்து வருகிறது.
இது குறித்து அப்பகுதி மக்கள் கூறுகையில், 'அரசுத்துறை அதிகாரிகள் யாரும் இதுவரை பாதிக்கப்பட்டவர்களை சந்திக்கவில்லை. இறந்தவர் குடும்பத்திற்கு நிதி உதவியுதவி அளிக்கவில்லை.
இந்த பகுதியில் பல இடங்களில் உள்ள விஷ வண்டுகள் கூடுகளால் பள்ளி செல்லும் சிறுவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அச்சத்தில் இருந்து வருகின்றனர்.
எனவே மாவட்ட நிர்வாகம் அப்பகுதியில் ஆய்வு செய்து பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உரிய சிகிச்சை அளித்து, அப்பகுதியில் உள்ள விஷ வண்டு கூடுகளை அகற்ற வேண்டும்' என்றனர்.