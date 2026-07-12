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﻿ மனைவியை கொடுமைபடுத்திய கணவர் மீது போலீஸ் வழக்கு

﻿ மனைவியை கொடுமைபடுத்திய கணவர் மீது போலீஸ் வழக்கு

ADDED : ஜூலை 12, 2026 03:56 AM

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ADDED : ஜூலை 12, 2026 03:56 AM

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விழுப்புரம்: விழுப்புரம் அருகே மனைவியை கொடுமைப்படுத்திய கணவர் மீது போலீசார் வழக்குப் பதிந்தனர்.

விழுப்புரம் அடுத்த கொங்கம்பட்டு கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் ஏழுமலை மகன் மணிமாறன், 24; இவர், இரு சக்கர வாகனம் பழுது நீக்கும் பணிபுரிகிறார். இவரது மனைவி பாக்கியலட்சுமி, 23; கடந்த 7 ஆண்டுகளாக காதலித்தனர். கடந்த மார்ச் மாதம் திருமணம் செய்து கொண்டனர்.

திருமணம் நடந்தது முதல் மணிமாறன் மற்றும் இவர் குடும்பத்தார் ஏழுமலை, இவர் மனைவி மலர், விமல்சாந்தி, அம்புஜம் ஆகியோர் பாக்கியலட்சுமியை வரதட்சணை கேட்டு துன்புறுத்தியுள்ளனர்.

இதுகுறித்து, மணிமாறன் குடும்பம் நடத்தாமல் ஏமாற்றுவதாகவும், இதற்கு ஏழுமலை உட்பட நால்வரும் உடந்தையாக உள்ளதாக பாக்கியலட்சுமி விழுப்புரம் அனைத்து மகளிர் போலீசில் புகார் அளித்தார்.

அதன் பேரில், மணிமாறன் உட்பட 5 பேர் மீது போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.

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