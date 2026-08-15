ரயில் நிலையத்தில் போலீஸ் சோதனை

ADDED : ஆக 13, 2026 06:02 PM
விழுப்புரம்: சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு, விழுப்புரம் ரயில் நிலையம், பஸ் நிலையத்தில் போலீசார் பாதுகாப்பு பணிகளை மேற்கொண்டனர்.
சுதந்திர தினத்தை0யொட்டி, விழுப்புரம் ரயில் நிலையம் பிளாட்பாரம் மற்றும் ரயில்களில் போலீசார் தீவிர சோதனை மேற்கொண்டனர்.
ரயில்வே பாதுகாப்பு படை இன்ஸ்பெக்டர் குணசேகரன் தலைமையில் சப்–இன்ஸ்பெக்டர்கள் சவரிமுத்து, ஆதிமூலம் மற்றும் போலீசார், பிளாட்பாரங்களில் உள்ள பயணிகளின் உடைமைகள் மட்டுமின்றி ரயிலில் வந்து இறங்கியுள்ள பார்சல்கள் அனைத்தையும் வெடிகுண்டுகளை கண்டறியும் மோப்ப நாய் லக்கி மற்றும் மெட்டல் டிடெக்டர் உதவியோடு தீவிரமாக சோதனை செய்தனர்.
தொடர்ந்து, பல்லவன், வைகை, குருவாயூர் உட்பட பல்வேறு ரயில்களில் பயணிகளின் உடைமைகளை போலீசார் தீவிரமாக சோதனை செய்தனர்.
இது மட்டுமின்றி, புதிய பஸ் நிலையத்தில் சட்டம், ஒழுங்கு பிரிவு போலீசார் மெட்டல் டிடெக்டர் உதவியோடு தீவிரமாக சோதனையிட்டனர்.
இது மட்டுமின்றி, தேச தலைவர்களின் சிலைகள், கோவில்கள், மசூதிகள், தேவாலயங்களில் போலீசார் பலத்த பாதுகாப்பு பணிகளில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். மொத்தம் 1,200 போலீசார் பலத்த பாதுகாப்பு பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.