மாவட்டத்தில் குற்ற சம்பவங்களை தடுக்க போலீசார் தீவிரம்: மக்கள் கூடும் இடங்களில் கண்காணிப்பை பலப்படுத்த திட்டம்
மாவட்டத்தில் குற்ற சம்பவங்களை தடுக்க போலீசார் தீவிரம்: மக்கள் கூடும் இடங்களில் கண்காணிப்பை பலப்படுத்த திட்டம்
ADDED : நவ 04, 2026 03:23 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் பண்டிகைகாலத்தையொட்டி, பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை கருதி கண்காணிப்பு பணிகளை போலீசார் பலப்படுத்தியுள்ளனர். இதற்கான ரோந்து பணிகளும் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில், சட்டம்–ஒழுங்கு பிரிவை கண்காணிக்கும், 49 போலீஸ் ஸ்டேஷன்கள் உள்ளன. இந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன்கள் மட்டுமின்றி, ஆயுதப்படை உள்ளிட்ட இடங்களில் 1,200க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பணிபுரிந்து வருகின்றனர்.
இந்த போலீசாருக்கு சட்டம்–ஒழுங்கு பிரிவில் குற்றங்களை செய்பவர்களை கண்டறியவும், பிடிக்கவும் தனித்தனியாக டி.எஸ்.பி.,க்கள் மூலம் பணிகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன.
இதுபோல் பணிகள் ஒதுக்கியும், கடந்த சில தினங்களாக மாவட்டத்தில் பல்வேறு இடங்களில் திருட்டு சம்பவங்கள் அதிகரித்துள்ளன.
குறிப்பாக, விழுப்புரம் அரசு ஊழியர் நகரில் இரு பைக்குகளை திருடிய சம்பவத்தை நடத்திய மர்ம நபர்கள் மத்திய பிரதேசத்தை செய்தவர்கள் என்பதை போலீசார் கண்டுபிடித்துள்ளனர். வெளி மாவட்டங்களில் குற்ற சம்பவங்களை நிகழ்த்திய மர்ம நபர்கள், அங்கிருந்து தப்பித்து, விழுப்புரம் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் திருட்டு சம்பவங்களை நிகழ்த்தி வருவதையும் போலீசார் கண்டறிந்துள்ளனர்.
தற்போது, தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி, மாவட்டத்தில் பொதுமக்கள் வெளியூர் மற்றும் கடைகளுக்கு செல்லும் பணிகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர்.
இதை பயன்படுத்தி மர்ம நபர்கள், திருட்டு, வழிப்பறி போன்ற அசம்பாவித சம்பவங்களில் ஈடுபட கூடாது என்பதற்காக, எஸ்.பி., மதிவாணன் உத்தரவின் பேரில், மாவட்டத்தில் பொதுமக்களுக்கும், அவர்களின் விலை உயர்ந்த பொருட்களுக்கும் பாதுகாப்பு வழங்க போலீசார் களமிறக்கப்பட்டுள்ளனர்.
ஒவ்வொரு போலீஸ் ஸ்டேஷன்களில் உள்ள ரோந்து போலீசார், 6 க்கும் மேற்பட்டோர் சுழற்சி முறையில் பொதுமக்களின் பாதுகாப்பிற்காக, கண்காணிப்பு பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
இந்த போலீசார் குடியிருப்புகள் மட்டுமின்றி, மார்க்கெட் பகுதிகள், பஸ் நிலையம், ரயில் நிலையம் மற்றும் வழிபாட்டு தலங்கள் உட்பட பொதுமக்கள் அதிகமாக கூடும் முக்கிய இடங்களில் தீவிர கண்காணிப்பு பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
மேலும், பொதுமக்கள் அதிகமாக கூடும் இடங்களில் ‘கண்காணிப்பு டவர்கள்’ அமைத்து போலீசார் கண்காணிக்கும் பணிகளும் விரைவில் ஏற்பாடு செய்யப்படவுள்ளது.