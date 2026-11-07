பெண்ணிடம் செயின் பறிப்பு போலீசார் விசாரணை

UPDATED : நவ 06, 2026 07:37 PM
ADDED : நவ 06, 2026 06:20 PM
மயிலம்: பெண்ணிடம், 5 சவரன் செயின் பறித்து சென்ற மர்ம நபர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
சென்னை, பெரும்பாக்கத்தில் வசிப்பவர் ரஞ்சித் குமார் 39; இவரது மனைவி பிரியா 34; தீபாவளி பண்டிகையை கொண்டாட சொந்த ஊரான துறையூருக்கு, நேற்று (நவ.,5) தனது காரில் ரஞ்சித்குமார் குடும்பத்துடன் காரில் சென்று கொண்டிருந்தார்.
இரவு 8:00 மணிக்கு மயிலம் அடுத்த பாதிராப்புலியூர் கூட்டு ரோடு, தனியார் ஓட்டல் அருகே காரை நிறுத்தி விட்டு, சாலையோரம் நின்று பிரியா குழந்தைகளுக்கு சாப்பாடு ஊட்டிக்கொண்டிருந்தார். ரஞ்சித்கமார் காரில் அமர்ந்திருந்தார். அப்போது அந்த வழியாக பைக்கில் வந்த மர்ம நபர்கள் பிரியா கழுத்தில் அணிந்திருந்த 5 சவரன் செயினை பறித்துக் கொண்டு பைக்கில் தப்பி ஓடிவிட்டனர். இது குறித்த புகாரின் போலீசில் மயிலம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.