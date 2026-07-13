/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ பெண்ணிடம் செயின் பறிப்பு போலீஸ் விசாரணை
ADDED : ஜூலை 13, 2026 03:27 AM
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திருவெண்ணெய்நல்லுார்: திருவெண்ணெய்நல்லுாரில் பட்டப்பகலில் பெண்ணின் கழுத்தை நெரித்து 8 சவரன் செயினை பறித்துச் சென்ற நபர்களை போலீசார் தே டி வருகின்றனர்.
திருவெண்ணெய்நல்லுார் காமராஜர் தெருவைச் சேர்ந்தவர் அறிவழகன் மனைவி கோவிந்தம்மாள், 45; இவர் வீட்டின் வெளியே நின்றிருந்தபோது பைக்கில் வந்த அடையாளம் தெரியாத 2 பேர் கோவிந்தம்மாளி ன் கழுத்தை நெரித்து, அவர் அணிந்திருந்த 8 சவரன் செயினை பறித்துக் கொண்டு தப்பிச் சென்றனர்.
இது குறித்து கோவிந்தம்மாள் கொடுத்த புகாரின் பேரில் திருவெண்ணெய்நல்லுார் போலீசார் கண்காணிப்பு கேமராக்களை ஆய்வு செய்து செயினை பறித்துச் சென்ற நபர்கள் குறித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.