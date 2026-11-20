/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/அரசு பஸ் கண்ணாடி உடைப்பு போலீசார் விசாரணை
ADDED : நவ 20, 2026 08:31 PM
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திருவெண்ணெய்நல்லூர்: திருவெண்ணெய்நல்லுார் அருகே மர்ம நபர்கள் அரசு பஸ் கண்ணாடியை உடைத்தது குறித்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
விழுப்புரத்திலிருந்து ஏனாதிமங்கலம் வழியாக திருவெண்ணெய்நல்லுாருக்கு அரசு பஸ் இன்று (நவ.,20) வந்தது. ஏனாதிமங்கலம் மேம்பாலம் அருகே வந்தபோது, மர்ம நபர்கள் கற்களால் வீசி பஸ்சின் முன்பக்க கண்ணாடியை உடைத்துவிட்டு தப்பியோடினர்.
இதையடுத்து, பஸ்சை டிரைவர் திருவெண்ணெய்நல்லூர் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் நிறுத்தினார். இதுகுறித்து போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து, கண்ணாடியை உடைத்த மர்ம நபர்களை தேடி வருகின்றனர்.