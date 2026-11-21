ADDED : நவ 20, 2026 08:07 PM
விழுப்புரம்: மீன்பிடிக்க சென்ற வாலிபர் மர்மமாக இறந்து கிடந்தது குறித்து போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
புதுச்சேரி மாநிலம், கரியமாணிக்கம் அடுத்த ஏரிப்பாக்கம் புது காலனியை சேர்ந்தவர் தமிழரசன், 31; கூலி தொழிலாளி.
இவருக்கு திருமணமாகி இரு ஆண் குழந்தைகள் உள்ளனர். இவர் இன்று (நவ.,20) மீன்பிடித்து வருவதாக கூறி வீட்டிலிருந்து வெளியில் சென்றார். இதையடுத்து, வளவனுார் அடுத்த பெரியகொங்கம்பட்டு அய்யப்பன் என்பவர் நிலத்தில் தமிழரசன் மர்மமாக இறந்து கிடந்தார்.
இதையடுத்து, அவரது மனைவி வேம்பு, 27; என்பவர், ரங்காரெட்டிப்பாளையத்தை சேர்ந்த சிலருக்கும், தனது கணவருக்கும் முன்விரோதம் இருந்துள்ளதாகவும், அந்த நபர்கள் அய்யப்பன் நிலத்தில் மது குடித்துள்ளனர் என்றும், தமிழரசன் இறப்பில் சந்தேகம் இருப்பதாக போலீசில் புகார் கொடுத்தார்.
இது குறித்து வளவனுார் போலீசார் சந்தேக மரணம் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.