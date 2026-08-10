தொழிலாளி மர்ம சாவு:போலீஸ் விசாரணை

UPDATED : ஆக 09, 2026 06:18 PM
ADDED : ஆக 09, 2026 06:10 PM
விக்கிரவாண்டி: விக்கிரவாண்டி அருகே மர்மமான முறையில் இறந்து கிடந்த தொழிலாளி கொலை செய்யப்பட்டாரா என போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
விக்கிரவாண்டி, ராதாபுரம் அடுத்த செய்யாத்துவிண்ணான் பாளையம், புது நகரைச் சேர்ந்தவர் சண்முகம், 55; ஓட்டலில் சப்ளையராக பணி புரிந்தார். இவர், நேற்று முன் தினம் இரவு 9.00 மணியளவில் ராதாபுரம் பகுதியில் தலையில் பலத்த காயங்களுடன் சந்தேகமான முறையில் இறந்து கிடந்தார்.
தகவலறிந்த விக்கிரவாண்டி இன்ஸ்பெக்டர் சத்தியசீலன் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று சண்முகம் உடலைக் கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக முண்டியம்பாக்கம் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தார்.
சண்முகம் மகன் நவீன்குமார் அளித்த புகாரின் பேரில், போலீசார் சந்தேக மரணம் வழக்குப் பதிந்து சண்முகம் கொலை செய்யப்பட்டாரா என்ற கோணத்தில் விசாரித்து வருகின்றனர்.