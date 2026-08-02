மைத்துனருக்கு கத்தி குத்து: மாமாவிற்கு போலீஸ் வலை

UPDATED : ஆக 01, 2026 09:42 PM
ADDED : ஆக 01, 2026 09:41 PM
செஞ்சி: மைத்துனரை கத்தியால் குத்திய மாமாவை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
செஞ்சி அடுத்த மொடையூர் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் செல்வம் மகன் நந்திஷ் 25; இவரது அக்கா நந்தினியை காஞ்சிபுரம் அடுத்த அளவூரை சேர்ந்த தமிழ்செல்வனுக்கு கடந்த, 8 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருமணம் செய்து கொடுத்தனர். அவர்களுக்கு 2 பெண் பிள்ளைகள் உள்ளனர்.
இந்நிலையில் கடந்த 3 மாதம் முன்பு நந்தினி கணவருடன் கோபித்து கொண்டு மொடையூர் கிராமத்தில் உள்ள தம்பி வீட்டிற்கு வந்து விட்டார்.
நேற்று முன்தினம் இரவு மொடையூர் வந்த தமிழ்செல்வன் மனைவி நந்தினியை தன்னுடன் அனுப்புமாறு நந்திஷிடம் கேட்டுள்ளார்.
அப்போது ஏற்பட்ட தகராறில் தமிழ்செல்வன், நந்திஷை கத்தியால் குத்தி உள்ளார். இதில் படுகாயம் அடைந்த நந்திஷ் முண்டியம்பாக்கம் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.
இது குறித்து செஞ்சி போலீசார் வழக்கு பதிந்து தமிழ்ச்செல்வனை தேடி வருகின்றனர்.