/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/முதியவர் சாவு போலீஸ் விசாரணை
UPDATED : நவ 06, 2026 07:05 PM
ADDED : நவ 05, 2026 04:07 PM
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விழுப்புரம்: அடையாளம் தெரியாத முதியவர் இறந்து கிடந்தது குறித்து போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
விழுப்புரம் அடுத்த சகாதேவன்பேட்டை மசூதி அருகே அடையாளம் தெரியாத 70 வயது மதிக்கத்தக்க முதியவர் ஒருவர் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டு இறந்து கிடந்தார். தகவலறிந்த வளவனுார் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து முதியவரின் உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக முண்டியம்பாக்கம் அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
வளவனுார் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து இறந்தவர் யார் என விசாரிக்கின்றனர்.