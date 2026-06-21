/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/மாணவியின் திருமணம் தடுத்து நிறுத்திய போலீஸ்
UPDATED : நவ 15, 2026 04:53 PM
ADDED : நவ 15, 2026 04:50 PM
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விழுப்புரம்: விழுப்புரத்தில் பத்தாம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவிக்கு செய்த திருமண ஏற்பாட்டை சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை போலீசார் தடுத்து நிறுத்தினர்.
விழுப்புரம் சித்தேரிக்கரை பகுதியில் பத்தாம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவிக்கு திருமண ஏற்பாடுகள் செய்வதாக சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை போலீசாருக்கு புகார் வந்தது. இதையடுத்து, விழுப்புரம் சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை போலீசார், உடனடியாக அங்கு சென்று மாணவியின் குடும்பத்தினருக்கு குழந்தை திருமணம் குறித்த அறிவுரைகள் வழங்கினர். இதையடுத்து, திருமணத்திற்கான பெண் பார்க்கும் நிகழ்ச்சியை போலீசார் தடுத்து நிறுத்தினர். மேலும், பெண்ணிற்கு 21 வயது பூர்த்தியடையாமல் திருமணம் செய்யக்கூடாது என போலீசார் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர்.