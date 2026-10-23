ஊரை காலி செய்த போலீசார்: அமைதிக்குத் திரும்பிய ஆலம்பூண்டி
ஊரை காலி செய்த போலீசார்: அமைதிக்குத் திரும்பிய ஆலம்பூண்டி
UPDATED : அக் 22, 2026 07:41 PM
ADDED : அக் 22, 2026 07:37 PM
செஞ்சி: செஞ்சி அடுத்த ஆலம்பூண்டியில் சிறுமி ஹேமலதா மாயமான வழக்கு சி.பி.சி.ஐ.டி., விசாரணைக்கு மாற்றப்பட்டதால் அங்கு முகாமிட்டிருந்த விழுப்புரம் மாவட்ட போலீசார் முற்றிலுமாக வெளியேறினர்.
விழுப்புரம் மாவட்டம் செஞ்சி அடுத்த ஆலம்பூண்டியில் பெற்றோருடன் துாங்கிக் கொண்டிருந்த 2ம் வகுப்பு படிக்கும் 7 வயது சிறுமி ஹேமலதா, கடந்த 12ம் தேதி அதிகாலை மாயமானார்.
இதையடுத்து, சிறுமியை தேடும் பணியில் விழுப்புரம் மாவட்ட போலீசார் தீவிரமாக ஈடுபட்டனர். எஸ்.பி., தலைமையில் டி.எஸ்.பி.,க்கள், இன்ஸ்பெக்டர்கள் உள்ளிட்ட போலீசார் பல்வேறு குழுக்களாக பிரிந்து விசாரணை நடத்தினர்.
ஒரு கட்டத்தில், 200க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் ஆலம்பூண்டி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் முகாமிட்டனர்.
4 டி.எஸ்.பி.,க்கள் கண்காணிப்பில், சிறப்பு விசாரணை குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு, தேடுதல் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது.
தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு படையினரும் தேடுதல் பணியில் ஈடுபட்டனர். இதனால், போலீஸ் வாகனங்களின் வருகை, அதிகாரிகளின் விசாரணை, பொதுமக்களிடம் தகவல் சேகரிப்பு என ஆலம்பூண்டி கிராமம் தொடர்ந்து பரபரப்பாக காணப்பட்டது.
போலீசாரும் இரவு, பகலாக ஓய்வின்றி விசாரணையைத் தொடர வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. செஞ்சி உட்கோட்டத்தை சேர்ந்த இன்ஸ்பெக்டர்கள் சப் இன்ஸ்பெக்டர்கள் வழக்கமான பணிகளை கவனிக்க முடியாமல் இருந்தது.
அத்துடன் போலீசாரின் வாகனங்களுக்கு எரிபொருள், உணவு உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய தேவைகளுக்காகவும் தொடர்ந்து செலவுகள் ஏற்பட்டன.
இந்நிலையில், சிறுமி மாயமான வழக்கு சி.பி.சி.ஐ.டி., விசாரணைக்கு மாற்றப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, மாவட்ட போலீசாரின் தேடுதல் பணிகள் முடிவுக்கு வந்தது.
இதையடுத்து, ஆலம்பூண்டியில் முகாமிட்டிருந்த விழுப்புரம் மாவட்ட போலீசார் நேற்று அங்கிருந்து புறப்பட்டு சென்றனர்.
ஆலம்பூண்டி கிராமம், தற்போது மீண்டும் அமைதியான சூழலுக்குத் திரும்பியுள்ளது. கடந்த பல தினங்களாக, தொடர்ந்து பணியாற்றிய விழுப்புரம் மாவட்ட போலீசாரும் பணிச்சுமை குறைந்த நிம்மதியில் உள்ளனர்.
அதே நேரத்தில், மாயமான சிறுமி ஹேமலதா இதுவரை கண்டுபிடிக்கப்படாதது கிராம மக்களிடையே கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
வழக்கின் விசாரணையை சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார் தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வரும் நிலையில், சிறுமி விரைவில் மீட்கப்பட வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு கிராம மக்களிடம் நீடிக்கிறது.