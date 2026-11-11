/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/பட்டாசு வெடித்ததால் விழுப்புரம் சாலைகளில் மாசு
UPDATED : நவ 10, 2026 10:35 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:31 AM
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விழுப்புரம்: தீபாவளியையொட்டி பட்டாசு வெடித்ததால் விழுப்புரம் நகரில் மாசு அதிகரித்து காணப்பட்டது.
தமிழகம் முழுவதும் தீபாவளி பண்டிகை வெகு விமரிசையாக நேற்று முன்தினம் கொண்டாடப்பட்டது. சிறுவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை பட்டாசு வெடித்து மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர்.
இரவு 7:00 மணி முதல் 8:00 மணி வரை பட்டாசு வெடிக்க அனுமதி அளிக்கப்பட்ட நிலையில், அந்த நேரத்தில் ஒட்டுமொத்தமாக மக்கள் பட்டாசுகளை வெடித்தனர். விழுப்புரம் நகரில் நேற்று முன்தினம் இரவு முதல் நேற்று காலை வரை மக்கள் பட்டாசு வெடித்து தீபாவளியை கொண்டாடியதில் நகரில் உள்ள சாலைகளில் காற்றில் மாசு கலந்து அதிகரித்து காணப்பட்டது.