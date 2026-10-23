தீ விபத்தில் கோழிப்பண்ணை எரிந்து சேதம்

ADDED : அக் 22, 2026 07:41 PM
வானூர்: கோழிக்கொட்டகையில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில், 4500 கோழிக்குஞ்சுகள் இறந்தன.
வானுார் அடுத்த தைலாபுரம் ஒத்தவாடை வீதியை சேர்ந்தவர் சண்முகம், 35; இவர் தைலாபுரம் மெயின் ரோடு அருகே சிமென்ட் ஷீட்டால் கூரையால் அமைக்கப்பட்ட கோழிப்பண்ணை வைத்து பராமரித்து வந்தார். இந்நிலையில், நேற்று (அக்.,21) இரவு கோழி கொட்டகை திடீரென தீப்பிடித்து எரிந்தது.
தகவலறிந்த வானுார் தீயணைப்பு அலுவலர் முகுந்தன் தலைமையிலான வீரர்கள் விரைந்து சென்று தீயை அணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர். இந்த விபத்தில், 20 தினங்கள் வளர்ந்த 4,500 கோழிக்குஞ்சுகள் முற்றிலும் எரிந்து இறந்தன. கோழிக் கொட்டகைக்குள் இருந்த ஜெனரேட்டர், பிரஷர் பம்ப் உள்ளிட்ட பொருட்களும் எரிந்து நாசமானது. தீ விபத்துக்கான காரணம் தெரியவில்லை. இந்த சம்பவம் குறித்து சண்முகம், கிளினுார் போலீசில் புகார் அளித்துள்ளார். அதன் பேரில் போலீசார், தீ விபத்துக்கான காரணம் குறித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.