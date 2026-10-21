மின் ஊழியர் மத்திய அமைப்பு சிறப்பு பேரவை கூட்டம்

UPDATED : அக் 20, 2026 04:11 PM
ADDED : அக் 20, 2026 04:06 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மா.கம்யூ., அலுவலகத்தில், தமிழ்நாடு மின் ஊழியர் மத்திய அமைப்பு (சி.ஐ.டி.யூ.,) சார்பில் சிறப்பு பேரவை ஆலோசனைக் கூட்டம் நடந்தது.
கூட்டத்திற்கு, கிளைத் தலைவர் சேகர் தலைமை தாங்கினார். மின் ஊழியர் மத்திய அமைப்பு துணைப் பொதுச்செயலாளர் பழனிவேல் சிறப்புரையாற்றினார். இதில், மின் வாரிய ஒப்பந்த தொழிலாளர்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும். தினக்கூலியை நேரடியாக வாரியமே வழங்க வேண்டும். தீபாவளி போனஸ் வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி சென்னை மின்வாரிய தலைமை அலுவலகம் முன் தொடர் காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபடுவது என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டது.
அப்போது, சி.ஐ.டி.யூ., மாவட்ட செயலாளர் மூர்த்தி, மின் ஊழியர் மத்திய அமைப்பு கிளைச் செயலாளர் அருள் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.