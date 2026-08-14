/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ நாளைய மின் நிறுத்தம் 16 ம் தேதி
ADDED : ஆக 14, 2026 04:30 PM
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திருச்சிற்றம்பலம் துணை மின் நிலையத்தில் புதிய மின்மாற்றி அமைக்கும் பணி: காலை 10:00 மணி முதல்: மதியம் 1:00 மணி வரை: திருச்சிற்றம்பலம், கடப்பேரிக்குப்பம், பூத்துறை, காசிப்பாளையம், கலைவாணர் நகர், பட்டானுார், கோட்டக்குப்பம், முதலியார்சாவடி, புளிச்சப்பள்ளம், ஆண்டியார்பாளையம், மாத்துார், வல்லத்தரசு, பெரிய கொழுவாரி, கொடூர், மொனையம்பேட்டை, ஆரோவில், இரும்பை, ராயப்புதுப்பாக்கம், ஆப்பிரம்பட்டு, ராவுத்தன்குப்பம், ஒழிந்தியாப்பட்டு, நாவற்குளம், நெசல், வில்வநத்தம், கழுப்பெரும்பாக்கம், மயிலம் ரோடு.