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நாளைய மின்தடை: விழுப்புரம்

நாளைய மின்தடை: விழுப்புரம்

UPDATED : அக் 28, 2026 12:00 AM

ADDED : அக் 27, 2026 05:37 PM

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UPDATED : அக் 28, 2026 12:00 AM ADDED : அக் 27, 2026 05:37 PM

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பூத்தமேடு துணை மின்நிலையம்



சோழகனுார், சோழாம்பூண்டி, எடப்பாளையம், ஆரியூர், வெங்கந்துார், அதனுார், பூத்தமேடு, ஒரத்துார், தென்னமாதேவி, திருவாமாத்துார், அய்யங்கோவில்பட்டு, அய்யூர் அகரம், கொய்யாத்தோப்பு, டி.மேட்டுப்பாளையம், ஆசாரம்குப்பம், எஸ்.குச்சிப்பாளையம், சாணிமேடு, பி.சி.ஆலை, விநாயகபுரம், அரும்புலி, தரம்பூரி, செம்மேடு, சிறுவாலை, சூரப்பட்டு, தாங்கல், முத்தாம்பாளையம், கொசப்பாளையம், அயினம்பாளையம்.

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