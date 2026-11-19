கார்த்திகை தீப திருவிழா முன்னேற்பாடு ஒருங்கிணைப்பு கூட்டம்
கார்த்திகை தீப திருவிழா முன்னேற்பாடு ஒருங்கிணைப்பு கூட்டம்
UPDATED : நவ 18, 2026 06:32 PM
ADDED : நவ 18, 2026 06:27 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மாவட்ட காவல் அலுவலகத்தில், கார்த்திகை தீப திருவிழா முன்னேற்பாடுகள் தொடர்பாக போக்குவரத்து ஒழுங்குமுறை மற்றும் மாற்று வழித்தடங்கள் குறித்த ஒருங்கிணைப்புக் கூட்டம் நடந்தது.
விழுப்புரம் சரக டி.ஐ.ஜி., அருளரசு தலைமை தாங்கினார். எஸ்.பி., மதிவாணன் முன்னிலை வகித்தார். இதில், வரும் கார்த்திகை தீபத்திருவிழாவை முன்னிட்டு, திருவண்ணாமலைக்கு செல்லும் பக்தர்கள் மற்றும் பொதுமக்களின் போக்குவரத்து நெரிசலை கட்டுப்படுத்தும் வகையில், விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் கனரக வாகனங்களுக்கான போக்குவரத்து கட்டுப்பாடுகள் விதிப்பது; மாற்று வழித்தடங்கள், சரக்கு வாகனங்களின் இயக்கத்தை முறைப்படுத்துதல்; பொதுமக்கள் மற்றும் பக்தர்களின் வசதிக்காக போதிய எண்ணிக்கையில் சிறப்பு பஸ்களை இயக்குதல்; அவசர காலங்களில் 108 ஆம்புலன்ஸ் எவ்வித இடையூறுமின்றி செல்வதற்கான ஏற்பாடுகள்; என்பன, உள்ளிட்ட பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து விரிவாக ஆலோசிக்கப்பட்டது.
சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து துறையினரும் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டு, போக்குவரத்து நெரிசலின்றி பொதுமக்கள் மற்றும் பக்தர்களின் பாதுகாப்பான பயணத்தை உறுதி செய்ய, தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டது.
அப்போது, ஆர்.டி.ஓ., முருகவேல், அரசு போக்குவரத்து கழக மண்டல மேலாளர் ஓம் குமரேசன், 108 ஆம்புலன்ஸ் மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் மோகன்குமார் மற்றும் லாரி உரிமையாளர்கள், டிரைவர்கள் சங்கங்களின் பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டனர்.