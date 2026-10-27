நடப்பு பருவத்திற்கு தேவையான விதைகள் உரங்கள் இருப்பு
நடப்பு பருவத்திற்கு தேவையான விதைகள் உரங்கள் இருப்பு
UPDATED : அக் 27, 2026 08:08 PM
ADDED : அக் 27, 2026 08:06 PM
விழுப்புரம்: மாவட்டத்தில் நடப்பு பருவத்திற்கு தேவையான விதைகள், உரங்கள் இருப்பு உள்ளதால் விவசாயிகள் பெற்று சென்று பயன்படுத்த அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
மாவட்ட வேளாண் இணை இயக்குநர் (பொறுப்பு) சுரேஷ் செய்திக்குறிப்பு:
மாவட்டத்தில் நடப்பாண்டில் அக்., மாதம் வரை நெற்பயிர் 38274 ெஹக்டர், சிறுதானியம் 9365, பயறு வகைகள் 2878, எண்ணெய்வித்துக்கள் 17421, கரும்பு 11059 என மொத்தம் 78,998 ெஹக்டர் பரப்பளவில் பயிர் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது.
விழுப்புரம் வேளாண்மை விரிவாக்க மையங்களில் குறுகிய மற்றும் இடைகால நெல் ரகங்கள் இருப்பு உள்ளது. நீண்டகால நெல் ரகமான சி.ஆர்., -104.017 மெ.டன், இடைக்கால நெல் ரகங்களான வெள்ளை பொன்னி 80.048 மெ.டன், ஏ.டி.டீ., 54 ரகம் 104.94 மெ. டன், என்.எல்.ஆர்., 13.360 மெ.டன், ஜே.ஜி.எல்., 16.955 மெ.டன், கோ – 56 ரகம் 4.450 மெ.டன், ஏ.டி.டீ.,39 ரகம் 92.497 மெ.டன், பி.பி.டி., 11.917 மெ.டன் மற்றும் குறுகிய கால நெல் ரகங்களான ஏ.டி.டீ., 37 ரகம் 33.258 மெ.டன், ஏ.டி.டீ., 53 ரகம் 11.15 மெ.டன், ஏ.டி.டீ., 57 ரகம் 13.35 மெ.டன், கோ 51 ரகம் 64.034 மெ.டன், கோ 55 ரகம் 13.90 மெ.டன், டி.பி.எஸ்., 5 ரகம் 22.94 மெ.டன், ஏ.எஸ்.டி., 21 ரகம் 3.45 மெ.டன் இருப்பு உள்ளது.
உளுந்து விதை 255.855 மெ.டன், கம்பு விதை 31.603 மெ.டன், தினை விதை 2.942 மெ.டன், ராகி விதை 22.435 மெ.டன், மணிலா விதை 46.40 மெ.டன், எள் விதை 2.575 மெ.டன் இருப்பு உள்ளது. இதேபோன்று, மாவட்டத்தில் யூரியா - 6062 மெ.டன், டி.ஏ.பி., 3045 மெ.டன், பொட்டாஷ் 1603 மெ.டன், காம்ப்ளெக்ஸ் 13298 மெ.டன், சூப்பர் 1751 மெ.டன் இருப்பு உள்ளது. விவசாயிகள் சாகுபடிக்கு தேவையான விதைகளை அனைத்து வேளாண் விரிவாக்க மையங்களிலும் மத்திய, மாநில அரசு திட்ட மானிய விலையில் பெற்று பயன்பெறலாம்.
இவ்வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார்.