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அவலுார் பேட்டை பள்ளியில் ‘தினமலர்–பட்டம்’ இதழ் வழங்கல்
அவலுார் பேட்டை பள்ளியில் ‘தினமலர்–பட்டம்’ இதழ் வழங்கல்
UPDATED : அக் 27, 2026 04:06 PM
ADDED : அக் 27, 2026 04:06 PM
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அவலுார்பேட்டை: அவலுார்பேட்டையில், ‘தினமலர்–பட்டம்’ கல்வி இதழ் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடந்தது.
அவலுார்பேட்டை, அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில், ‘தினமலர் –பட்டம்’ கல்வி இதழ் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடந்தது.
தலைமை ஆசிரியர் பன்னீர்செல்வம் வரவேற்றார். உதவி தலைமை ஆசிரியர் தாழை தேவராசன் முன்னிலை வகித்தார்.
திருவண்ணாமலை வராண்டா ரேஸ் கோச்சிங் சென்டர் நிர்வாக இயக்குநர் சையத் பிலால் மாணவர்களுக்கு ‘தினமலர்–பட்டம்’ இதழ்களை வழங்கினார்.
அப்போது அவர், கிராம பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவர்களின் நலன் கருதி கல்வி சேவையில் எப்போதும் முன்னோடியாக செயல்படும் தினமலருக்கு நன்றி தெரிவித்தும், சிறப்பான கல்விப்பணியாக பட்டம் இதழின் தினசரி படைப்புகளை பாராட்டியும் பேசினார்.
இதில் ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள் பங்கேற்றனர்.