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பைக் மீது வேன் மோதி விபத்து தனியார் பஸ் கண்டக்டர் பலி
பைக் மீது வேன் மோதி விபத்து தனியார் பஸ் கண்டக்டர் பலி
ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:01 AM
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விழுப்புரம்: விழுப்புரம் அருகே மினி சரக்கு வேன் மோதி பைக்கில் சென்ற தனியார் பஸ் கண்டக்டர் இறந்தார்.
விழுப்புரம் அடுத்த எண்ணாயிரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் வசந்தகுமார், 31; தனியார் பஸ் கண்டக்டர். இவர், தனது பைக்கில் நேற்று முன்தினம் இரவு வீட்டில் இருந்து விழுப்புரம் நோக்கிச் சென்றார்.
பூத்தமேடு மின்வாரிய அலுவலகம் அருகே சென்றபோது, விழுப்புரத்தில் இருந்து செஞ்சி மார்க்கமாக கடலுார் மாவட்டம், பண்ருட்டி அடுத்த காமாட்சிப்பேட்டையை சேர்ந்த கோகுல்ராஜ் என்பவர் ஓட்டிச்சென்ற மினி சரக்கு வேன், பைக் மீது மோதியது.
இதில், படுகாயமடைந்த வசந்தகுமார், முண்டியம்பாக்கம் அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டு அங்கு அவர் இறந்தார்.
விழுப்புரம் தாலுகா போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.