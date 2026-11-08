சாலை விபத்தில் தனியார் ஆம்னி பஸ் டிரைவர் பலி

ADDED : நவ 07, 2026 05:47 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரத்தில் சாலை விபத்தில் தனியார் ஆம்னி பஸ் டிரைவர் இறந்தார்.
புதுச்சேரி மாநிலம் காரைக்காலை சேர்ந்தவர் ஆரோக்கியராஜ்,49; இவர், நேற்று (நவ.,6) மதுரையில் இருந்து சென்னை நோக்கி தனியார் ஆம்னி பஸ்சை ஓட்டி சென்றார்.
இன்று (நவ.,7) அதிகாலை 3:30 மணிக்கு, விழுப்புரம் ஜானகிபுரம் மேம்பாலம் அருகே சாலையோரம் பஸ்சை நிறுத்தி விட்டு எதிரே வந்த அதே நிறுவனத்தை சேர்ந்த பஸ் டிரைவரிடம் அறையின் சாவியை கொடுத்து விட்டு சாலையை கடக்க முயன்றார்.
அப்போது திருச்சியில் இருந்து சென்னை மார்க்கமாக சென்ற பைக் அவர் மீது மோதியது. இதில் பலத்த காயமடைந்த ஆரோக்கியராஜ், முண்டியம்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அங்கு, அவர் சிகிச்சை பலனின்றி இறந்தார்.
இந்த விபத்தை ஏற்படுத்திய சேலம் மாவட்டம், கோசனம்பட்டி பகுதியை சேர்ந்த மணிகண்டன்,28; என்பவர் மீது விழுப்புரம் தாலுகா போலீசார் வழக்குப்பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.