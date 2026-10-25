தனியார் நிறுவன ஊழியர் தற்கொலை விழுப்புரத்தில் உறவினர்கள் மறியல்
தனியார் நிறுவன ஊழியர் தற்கொலை விழுப்புரத்தில் உறவினர்கள் மறியல்
ADDED : அக் 24, 2026 05:26 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரத்தில் தனியார் நிறுவன ஊழியர் தற்கொலை செய்து கொண்டதால், உரிய நடவடிக்கை கோரி, உறவினர்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
விழுப்புரம் அருகே அதனுார் விநாயகபுரத்தைச் சேர்ந்தவர் கனகராஜ், 41; இவரது மகன் தமிழரசன், 18; இவர், விழுப்புரத்தில், செஞ்சி நெடுஞ்சாலையில் உள்ள தனியார் நிறுவன மினி லாரி சர்வீஸ் சென்டரில், கடந்த சில மாதங்களாக வேலை பார்த்து வந்தார். வழக்கம் போல், நேற்று (அக்.,23) காலை வேலைக்குச் சென்று, மாலை வீடு திரும்பிய தமிழரசன், இரவு 8:00 மணிக்கு வீட்டில் துாக்கு போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக, கெடார் போலீசார் விசாரித்தனர்.
நேற்று முன்தினம், அவர் வேலை பார்த்து வந்த நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வரும் சக ஊழியர்கள் 3 பேர், அவரை தகாத வார்த்தையில் திட்டி மிரட்டியதாகவும், நிர்வாகத்தினரும் அதனை கேட்கவில்லை என, இறப்பதற்கு முன்பு தமிழரசன் பெற்றோரிடம் கூறியதாகத் தெரிகிறது.
இதனால் விரக்தியடைந்த தமிழரசன் குடும்பத்தினர், இன்று (அக்.,24) காலை 11:00 மணிக்கு, விழுப்புரம் செஞ்சி ரோட்டில் உள்ள அந்த தனியார் நிறுவனம் முன்பு திரண்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். காலை, 11:30 மணிக்கு, அவர்கள் செஞ்சி மெயின் ரோட்டில் அமர்ந்து மறியலில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
விழுப்புரம் டி.எஸ்.பி., சோமசுந்தரம், இன்ஸ்பெக்டர்கள் கிருஷ்ணமூர்த்தி, பிரகாஷ் தலைமையினர் போலீசார் விரைந்து சென்று, அவர்களை சமாதானப்படுத்தினர்.
இந்த சம்பவம் குறித்து, அந்த நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வரும் அலுவலர்கள், ஊழியர்களிடம் விசாரணை நடத்தி, உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக போலீசார் உறுதியளித்தனர். இதனை ஏற்று, மக்கள் மதியம், 12:00 மணிக்கு கலைந்துசென்றனர். இதனால், விழுப்புரம்–செஞ்சி ரோடில், அரை மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. இதனால், அங்கு போலீசார் குவிக்கப்பட்டனர்.