அரசு கலைக்கல்லுாரியில் புராஜெக்ட் அசிஸ்டண்ட் பணி

UPDATED : அக் 31, 2026 06:12 PM
ADDED : அக் 31, 2026 06:08 PM
விழுப்புரம்: முதல்வர் ஆராய்ச்சி நிதி திட்டத்தில் வேதியியல் துறையில் பணியாற்ற ப்ராஜெக்ட் அசிஸ்டண்ட் பணியிடத்திற்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
விழுப்புரம் அண்ணா அரசு கலைக்கல்லுாரி முதல்வர் மாதவி செய்திக்குறிப்பு:
முதல்வர் ஆராய்ச்சி நிதி திட்டத்தில் வேதியியல் துறையில் பணியாற்ற ஒரு ப்ராஜெக்ட் அசிஸ்டண்ட் பணியிடத்திற்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
வேதியியல் முதுநிலை பட்டம் (குறைந்தது 55 சதவீதம் மதிப்பெண்கள்) பெற்றிருக்க வேண்டும். மாத ஊதியம் 25 ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படும். கடந்த பிப்., 13 முதல் வரும் 2029 பிப்., வரை 3 ஆண்டுகள் (ஆரம்பத்தில் 12 மாதங்கள்) பணியிடம் வழங்கப்படும்.
வரும் 4ம் தேதி மாலை 5:00 மணிக்குள், நேரில் அல்லது கல்லுாரி வேதியியல் துறைக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
நகல் விண்ணப்பம் மற்றும் தொடர்புடைய ஆவணங்களை vavainathan@gmail.com என்ற இ மெயில் முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும். நேர்காணல் வரும் 5ம் தேதி நடக்கிறது.
இவ்வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார்.