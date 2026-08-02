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ஜப்தி நடவடிக்கைக்கு எதிர்ப்பு: விழுப்புரத்தில் பரபரப்பு 

ஜப்தி நடவடிக்கைக்கு எதிர்ப்பு: விழுப்புரத்தில் பரபரப்பு 

UPDATED : ஆக 01, 2026 10:14 PM

ADDED : ஆக 01, 2026 09:53 PM

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UPDATED : ஆக 01, 2026 10:14 PM ADDED : ஆக 01, 2026 09:53 PM

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விழுப்புரம்: விழுப்புரத்தில், ஜப்தி நடவடிக்கைக்கு மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

விழுப்புரம் சாலாமேடு, தந்தை பெரியார் நகர் அரசு போக்குவரத்து ஊழியர்கள் குடியிப்பில், ஏராளமான குடும்பத்தினர் வசிக்கின்றனர்.

அந்த குடியிருப்பு பகுதியில், சாலாமேடைச் சேர்ந்த நேரு உள்ளிட்டோரின் குடும்ப சொத்துக்கு, உரிய இழப்பீடு வழங்காததால், ஐகோர்ட்டில், வழக்கு தொடர்ந்து, 10க்கும் மேற்பட்ட வீடுகளை ஜப்தி செய்ய உத்தரவு பெற்று வந்துள்ளனர். இதற்காக விழுப்புரம் கோர்ட் ஊழியர்கள், வருவாய்த்துறையினருடன் நேற்று காலை ஜப்தி நடவடிக்கைக்காக, நில உரிமைதாரர்கள் வந்தனர்.

இதற்கு, அப்பகுதி மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து, வார்டு கவுன்சிலர் சாந்தராஜ் தலைமையில் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். தகவல் அறிந்த விழுப்புரம் தாலுகா இன்ஸ்பெக்டர் பிரகாஷ் மற்றும் போலீசார் விரைந்து சென்று, பேச்சு வார்த்தை நடத்தினர். முன் அறிவிப்பு, நோட்டீஸ் கூட வழங்காமல் ஜப்திக்கு வந்துள்ளதாக அப்பகுதி மக்கள் புகார் கூறினர். இதனையடுத்து, ஒரு மாத காலம் அவகாசம் வழங்கும்படி, இரு தரப்பினரையும் போலீசார் சமாதானப்படுத்தி அனுப்பினர்.

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