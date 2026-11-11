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நிதியுதவி வழங்கல்

நிதியுதவி வழங்கல்

UPDATED : நவ 10, 2026 08:56 PM

ADDED : நவ 10, 2026 08:53 PM

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UPDATED : நவ 10, 2026 08:56 PM ADDED : நவ 10, 2026 08:53 PM

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விழுப்புரம்: விழுப்புரம் கோட்ட அரசு போக்குவரத்துக் கழகத்தில் பணிபுரிந்து இறந்த பணியாளர்களின் குடும்பங்களுக்கு நிதியுதவி வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடந்தது.

பணியின் போது இறந்தோருக்கு 10 லட்சம், பணி அல்லாத போது இறந்தோருக்கு 5 லட்சம் ரூபாய் வீதம் வழங்கப்படுகிறது.

விழுப்புரம் மண்டலத்தைச் சேர்ந்த ஒரு குடும்பத்திற்கு 5 லட்சம் ரூபாய்க்கான காசோலை வழங்கப்பட்டது. இந்த காசோலையை இறந்த பணியாளர்களின் குடும்பத்திற்கு மண்டல பொது மேலாளர் ஜெகதீஷ் வழங்கினார்.

துணை இயக்குநர் செந்தில், தலைமை தணிக்கை அலுவலர் துர்கைசாமி உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.

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