/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/நிதியுதவி வழங்கல்
UPDATED : நவ 10, 2026 08:56 PM
ADDED : நவ 10, 2026 08:53 PM
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விழுப்புரம்: விழுப்புரம் கோட்ட அரசு போக்குவரத்துக் கழகத்தில் பணிபுரிந்து இறந்த பணியாளர்களின் குடும்பங்களுக்கு நிதியுதவி வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடந்தது.
பணியின் போது இறந்தோருக்கு 10 லட்சம், பணி அல்லாத போது இறந்தோருக்கு 5 லட்சம் ரூபாய் வீதம் வழங்கப்படுகிறது.
விழுப்புரம் மண்டலத்தைச் சேர்ந்த ஒரு குடும்பத்திற்கு 5 லட்சம் ரூபாய்க்கான காசோலை வழங்கப்பட்டது. இந்த காசோலையை இறந்த பணியாளர்களின் குடும்பத்திற்கு மண்டல பொது மேலாளர் ஜெகதீஷ் வழங்கினார்.
துணை இயக்குநர் செந்தில், தலைமை தணிக்கை அலுவலர் துர்கைசாமி உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.