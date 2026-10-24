/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/கூட்டுறவு கல்வி மற்றும் வளர்ச்சி நிதி வழங்கல்
UPDATED : அக் 15, 2026 05:21 PM
ADDED : அக் 15, 2026 05:18 PM
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விழுப்புரம்: மண்டல இணைப்பதிவாளரிடம் கூட்டுறவு கல்வி மற்றும் வளர்ச்சி நிதிக்கான கூடுதல் தொகை ரூ.3.94 லட்சம் வழங்கப்பட்டது.
முண்டியம்பாக்கம் தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தில் வட்டார அளவிலான ஆய்வுக் கூட்டம் நடந்தது. இதில், விழுப்புரம் சரகம் நேமூர், அய்யூர் அகரம் மற்றும் விக்கிரவாண்டி தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களின் சார்பில், கூட்டுறவு கல்வி மற்றும் வளர்ச்சி நிதிக்கான கூடுதல் தொகை 3 லட்சத்து 94 ஆயிரத்து 196 ரூபாய்க்கான காசோலையை மண்டல இணைப்பதிவாளர் விஜயசக்தியிடம் வழங்கப்பட்டது. துணைப் பதிவாளர்கள் (பயிற்சி) ஜீவா மற்றும் மவுனிகா ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர்.
அப்போது, கூட்டுறவு சார் பதிவாளர் கனகவல்லி, செயலாட்சியர் ரேகா, சங்க செயலாளர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்.