/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ஆயுதப்படை வளாகத்தில் வாகனங்கள் பொதுஏலம்
UPDATED : அக் 11, 2026 06:21 PM
ADDED : அக் 11, 2026 06:16 PM
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விழுப்புரம்: மாவட்ட ஆயுதப்படை வளாகத்தில் வரும் 15ம் தேதி போலீஸ் துறைக்கு சொந்தமான கழிவு செய்யப்பட்ட வாகனங்கள் பொது ஏலத்தில் விடப்படுகிறது.
விழுப்புரம் மாவட்ட காவல் துறை செய்திக்குறிப்பு :
விழுப்புரம் மாவட்ட ஆயுதப்படை வளாகத்தில் போலீஸ் துறைக்கு சொந்தமான கழிவு செய்யப்பட்ட அரசு வாகனங்கள் வரும் 15ம் தேதி ஏலம் விடப்படுகிறது.
இதில், 43 இருசக்கர வாகனங்கள், 16 நான்கு சக்கர வாகனங்கள், 1 டெம்போ டிராவலர், 1 ஈச்சர் வேன் உட்பட மொத்தம் 61 வாகனங்கள் ஏலம் விடப்படுகிறது.
இந்த ஏலத்தில் பங்கேற்கும் நபர்கள் தங்களின் ஆதார் நகல், நான்கு சக்கர வாகனங்களுக்கு ரூ. 5 ஆயிரம் மற்றும் இருசக்கர வாகனங்களுக்கு ரூ.2 ஆயிரம் முன்பணம் செலுத்தி ஏலத்தில் கலந்து கொள்ளலாம்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.