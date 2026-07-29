ஏரியில் குப்பைகள் கொட்டும் அவலம்: பொதுமக்கள் அதிருப்தி
ஏரியில் குப்பைகள் கொட்டும் அவலம்: பொதுமக்கள் அதிருப்தி
UPDATED : ஜூலை 29, 2026 08:24 PM
ADDED : ஜூலை 29, 2026 08:00 PM
விழுப்புரம்: மருதுார் ஏரியில் குப்பைகளை கொட்டி, துாய்மை பணியாளர்கள், சுகாதார சீர்கேட்டை ஏற்படுத்தி வருவதால் பொதுமக்கள் அதிருப்தியடைந்துள்ளனர்.
விழுப்புரம் நகராட்சியில் குடியிருப்புகளையொட்டி, மருதுார் ஏரி அமைந்துள்ளது. இந்த ஏரியில் நகராட்சியின் சில பகுதிகளில் சேகரிக்கப்படும் குப்பைகளை துாய்மை பணியாளர்கள் கொட்டி வருகின்றனர். குப்பைகள் மட்டுமின்றி, இறைச்சி கழிவுகளும் ஏரியில் கொட்டப்பட்டு வருகின்றது.
இதனால், ஏரியில் குப்பை கழிவுகள் மேடுகளாக காணப்படுவதால் அப்பகுதியில் துர்நாற்றம் வீசுகிறது. மேலும், குப்பைகளை தீயிட்டு கொளுத்தி வருவதால் அதிலிருந்து புகைமூட்டம் வெளியேறுகிறது.
அந்த புகையால் அப்பகுதி குடியிருப்புகளில் வசிக்கும் மக்கள் மூச்சு திணறல் உள்ளிட்ட பல்வேறு நோய்களால் அவதியடைந்து வருகின்றனர். இதுமட்டுமல்லாமல், ஏரியில் குப்பை கழிவுகள் கலப்பதால், நிலத்தடி நீர் மாசுபடுகின்றது. நீர்நிலையில் குப்பைகள், கழிவுகள் கொட்டுவது நகர மக்களிடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
எனவே, மருதுார் ஏரியில் குப்பைகள் கொட்டுவதை தடுக்கவும், ஏற்கனவே கொட்டியுள்ள குப்பைகளை அகற்றவும் அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.