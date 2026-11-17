ADDED : நவ 16, 2026 04:05 PM
விழுப்புரம்: மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டத்தில் இன்று (நவ.,16) 944 கோரிக்கை மனுக்கள் பெறப்பட்டன.
விழுப்புரம் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் பொதுமக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது.
கலெக்டர் ேஷக் அப்துல் ரஹ்மான் தலைமை தாங்கி, மக்களிடம் இருந்து கோரிக்கை மனுக்களை பெற்று விசாரணை செய்து மனுக்கள் மீது உடனடி தீர்வு காண வேண்டும் என அலுவலர்களுக்கு அறிவுறுத்தினார். இதில், முதியோர் உதவிதொகை, வீட்டுமனை பட்டா கோருதல், ஆதரவற்றோர் உதவிதொகை உட்பட பல்வேறு கோரிக்கைகள் கொண்ட, 944 மனுக்கள் பொதுமக்களிடம் இருந்து பெறப்பட்டன.
இந்த நிகழ்ச்சியில், கோலியனுார் ஒன்றியம், திருப்பாச்சனுார் கிராமத்தில், 21 திருநங்கைகளுக்கு இலவச வீட்டுமனை பட்டாக்களை, கலெக்டர் ேஷக்அப்துல் ரஹ்மான் வழங்கினார்.
இந்த கூட்டத்தில், டி.ஆர்.ஓ., (பொறுப்பு) மணிகண்டன், உதவி கலெக்டர் (பயிற்சி) ரஷத், தனித்துணை கலெக்டர் (சமூக பாதுகாப்பு திட்டம்) காதர் அலி உட்பட அலுவலர்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர்.