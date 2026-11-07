புதுச்சேரி மதுபாட்டில்கள் கடத்திய 2 பேர் கைது

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ADDED : நவ 06, 2026 05:47 PM
வானுார்: புதுச்சேரியில் இருந்து தமிழகப்பகுதிக்கு பைக்கில் மதுகடத்திய இருவர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
கிளியனுார் சிறப்பு சப் இன்ஸ்பெக்டர் செந்தமிழ்செல்வன் மற்றும் போலீசார் நேற்று (நவ.,5) புதுச்சேரி–திண்டிவனம் பைபாஸ் சாலையில், காட்ராம்பாக்கம் சந்திப்பில், வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது, புதுச்சேரியில் இருந்து திண்டிவனம் நோக்கி வந்த பைக்கில் வந்த இருவரை நிறுத்தி சோதனை நடத்தினர். அதில் அவர்கள் பைக்கில் புதுச்சேரியில் இருந்து தமிழகப்பகுதிக்கு மதுபாட்டில்கள் கடத்தியது தெரிய வந்தது.
அதன் பேரில் இருவரையும் போலீசார் விசாரித்ததில், செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மதுராந்தகம் அடுத்த குன்னத்துாரை சேர்ந்த சுக்ரி மகன் சிவசங்கரன், 30; செய்யூர் அடுத்த சின்னவெளிகாடு பகுதியை சேர்ந்த கணபதி மகன் அருண்குமார், 23; என்பதும், தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, கூடுதல் விற்பனை செய்ய மதுபாட்டில்கள் கடத்தியது தெரிய வந்தது.
அதன் பேரில் கிளியனுார் போலீசார் இருவரையும் கைது செய்து, வழக்கு பதிவு செய்தனர். மேலும், கடத்தப்பட்ட 134 மதுபாட்டில்கள் மற்றும் ஒரு பைக்கை பறிமுதல் செய்தனர்.