ஆரோவில்லில் தேனீர் விருந்து புதுச்சேரி அமைச்சர்கள் பங்கேற்பு

ஆரோவில்லில் தேனீர் விருந்து புதுச்சேரி அமைச்சர்கள் பங்கேற்பு
ஆரோவில்லில் தேனீர் விருந்து புதுச்சேரி அமைச்சர்கள் பங்கேற்பு
ADDED : ஆக 14, 2026 09:40 PM
வானுார்: ஆரோவில்லில் சுதந்திர தின விழாவை முன்னிட்டு நடந்த தேனீர் விருந்தில் புதுச்சேரி அமைச்சர்கள் பங்கேற்றனர்.
விழுப்புரம் மாவட்டம், ஆரோவில்லில், 80வது சுதந்திர தின விழாவை முன்னிட்டும், ஸ்ரீ அரவிந்தரின் 154வது பிறந்த நாளை சிறப்புக்கும் வகையிலும், நேற்று விருந்தினர்களுக்கு தேனீர் விருந்து நடந்தது.
பாரத் நிவாஸ் எதிரில் உள்ள அதிதியில் (செயலாளர் இல்லம்) நடந்த இந்த நிகழ்ச்சிக்கு, ஆரோவில் அறக்கட்டளை செயலாளர் ஜெயந்தி ரவி தலைமை தாங்கி விருந்தினர்களை வரவேற்றார்.
தேனீர் விருந்தில், புதுச்சேரி அமைச்சர்கள் நமச்சிவாயம், ராஜவேலு, பா.ஜ., மாநில தலைவர் ராமலிங்கம், ஜெர்மன் நாட்டின் துாதரக அதிகாரி மைக்கேல் ஹாஸ்பர், இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கியின் பிராந்திய மேலாளர் ரவிக்குமார்.
ஆரோவில் வாசிகள், அரவிந்தர் ஆசிரம நிர்வாகிகள் மற்றும் உள்ளூர் வாசிகள் பலர் பங்கேற்றனர். தேனீர் விருந்தில், அனைவருக்கும் ஜூஸ், இயற்கை முறையில் தயாரிக்கப்பட்ட விதவிதமான கேக்குகள், டீ, காபி, பிரட் உள்ளிட்ட உணவு பரிமாறப்பட்டது.