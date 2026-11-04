புதுச்சேரி – திண்டிவனம் பைபாசில் மண் குவியலால் விபத்து அபாயம்
புதுச்சேரி – திண்டிவனம் பைபாசில் மண் குவியலால் விபத்து அபாயம்
UPDATED : நவ 01, 2026 06:08 PM
ADDED : நவ 01, 2026 06:06 PM
வானுார்: புதுச்சேரி – திண்டிவனம் பைபாசில், சாலையோரம் குவிந்துள்ள மண் குவியால் விபத்து ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது.
புதுச்சேரி – திண்டிவனம் பைபாஸ் சாலை மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சாலையாக உள்ளது. இந்த சாலை வழியாக உள்ளூர் வாகனங்கள் மட்டுமின்றி வெளிமாநில வாகனங்கள் அதிகளவில் கடந்து செல்கின்றன. சாலையில் புதுச்சேரி, கோரிமேடு எல்லையில் இருந்து பட்டானுார் சந்திப்பு வரை சாலையோரங்களில் மண் குவிந்துள்ளது.
இதனால் இந்த சாலை வழியாகச் செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர். ஒரு சில இரு சக்கர வாகன ஓட்டிகள் குவிந்து கிடக்கும் மண்ணில் சிக்கி கீழே விழுந்து காயமடைகின்றனர்.
போக்குவரத்து அதிகம் உள்ள இந்த சாலையில், குவிந்து கிடக்கும் மண்ணை அப்புறப்படுத்தாமல் இருப்பது வாகன ஓட்டிகளிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
எனவே நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகள் உடனடியாக மண் குவியலை அகற்றி, சாலையை சீரமைத்து விபத்துகளைத் தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.