மழை நீர் ஒழுகும் நுாலக கட்டடம் அவலுார்பேட்டையில் அவலம்
மழை நீர் ஒழுகும் நுாலக கட்டடம் அவலுார்பேட்டையில் அவலம்
ADDED : அக் 25, 2026 03:44 PM
அவலுார்பேட்டை: அவலுார்பேட்டையில் மழைநீர் ஒழுகும் பழுதடைந்த கட்டடத்தில் செயல்படும் நுாலக கட்டடத்திற்கு பதிலாக புதிய கட்டடம் அமைக்க மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
அவலுார்பேட்டையில் கிளை நுாலகம் கடந்த 1963ம் ஆண்டு துவங்கப்பட்டது. இந்த நுாலகத்தில் 25 ஆயிரத்து 700 புத்தகங்கள் உள்ளன. இதில் 2000 ஆங்கில புத்தகங்களும், போட்டித் தேர்வுக்கு மாணவர்கள் படிக்கும் விதமாக 2 கம்ப்யூட்டர்களும் உள்ளன. 2870 வாசகர்கள் உறுப்பினர்களாக உள்ளனர்.
தினசரி வாசகர்கள் நுாலகத்திற்கு வருகை தருகின்றனர். செஞ்சி, மேல்மலையனுார் தாலுகா அளவில் 80 புரவலர்களைக் கொண்டுள்ளது.
இந்த நுாலகம் சில ஆண்டுகளாக தொடக்கப்பள்ளியின் கட்டடத்தில் செயல்படுகிறது. கட்டடத்தின் கான்கிரீட் மேல்தளம் பலவீனமடைந்து, சிமென்ட் பூச்சுகள் விழுந்து கட்டடம் வலுவிழந்த நிலையில் நிலையில் உள்ளது.
மழைக்காலத்தில் கட்டடம் ஒழுகுவதால் புத்தக ரேக் மீது பிளாஸ்டிக் தார்பாய்களைப் போட்டு மூடி புத்தகங்களை பாதுகாக்க வேண்டிய நிலை உள்ளது.
வாசகர்கள் மற்றும் போட்டித் தேர்வு எழுதும் மாணவர்களின் நலன் கருதி நுாலகத்திற்கு புதிதாக கட்டடம் அமைத்து தர மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.