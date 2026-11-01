/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/தெருவில் தேங்கும் மழை நீர்
UPDATED : அக் 31, 2026 06:12 PM
ADDED : அக் 31, 2026 06:08 PM
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அவலுார்பேட்டை: குட்டை போல் தேங்கும் மழைநீரால் பொது மக்கள் அவதிப்படுகின்றனர்.
மேல்மலையனுார் ஒன்றியம், அவலுார்பேட்டையில், நண்பர்கள் நகர், முதல் தெருவில் மழை நீர் வெளியேற வழியின்றி குட்டை போல் தேங்கி நிற்கிறது. இதனால் இப்பகுதியில் வசிப்பவர்கள், பொது மக்கள் நடந்து செல்ல அவதிப்படுகின்றனர்.
இதனால் சிமென்ட் சாலை , கால்வாய் வசதி செய்திட வேண்டும் என தெருமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.