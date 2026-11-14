இயற்கை விவசாயிகள் கூட்டமைப்பு மாநாடு குறித்து மண்டல ஆலோசனைக் கூட்டம்
இயற்கை விவசாயிகள் கூட்டமைப்பு மாநாடு குறித்து மண்டல ஆலோசனைக் கூட்டம்
ADDED : நவ 13, 2026 07:39 PM
விழுப்புரம்: தென்னிந்திய இயற்கை விவசாயிகள் கூட்டமைப்பின் மாநாடு குறித்து, மண்டல ஆலோசனைக் கூட்டம் விழுப்புரத்தில் நடந்தது.
தென்னிந்திய இயற்கை விவசாயிகள் கூட்டமைப்பின் 2வது மாநாடு, வரும் ஜனவரி 22ம் தேதி துவங்கி 24ம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது. இதனையொட்டி, விழுப்புரம் மண்டல இயற்கை விவசாயிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம் இன்று (நவ.,13) விழுப்புரத்தில் நடந்தது.
மாவட்ட தலைவர் கலிவரதன் தலைமை தாங்கினார். ஒருங்கிணைப்பாளர் கருப்பையா வரவேற்றார்.
தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்க ஒருங்கிணைப்பு குழு தலைவர் பாண்டியன் பேசுகையில், ‘சென்னை நந்தம்பாக்கம் வர்த்தக மையத்தில், வரும் ஜனவரி 22, 23, 24 தேதிகளில், மாநாடு நடத்த உள்ளோம். இம்மாநாட்டில் நிறைவேற்றப்பட உள்ள தீர்மானங்கள் குறித்து கருத்துக்களை மண்டல வாரியாக கேட்டு வருகிறோம்.
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில், நிலத்தடி நீரை பயன்படுத்தி, இயற்கை விவசாயம் செய்து, உற்பத்தியை பெருக்கி வருவது பாராட்டுக்குரியது. பொருளாதார நெருக்கடிக்கு இடையே விவசாயம் செய்வதாகவும், உரிய விலை, உரிய சந்தை, இயற்கை உற்பத்திக்கான மூலப்பொருட்கள் தட்டுப்பாடு உள்ளது, அரசு இயற்கை விவசாயத்தை மேம்படுத்த ஊக்க திட்டங்களையும் செயல்படுத்தவில்லை என, விவசாயிகள் குறிப்பிட்டனர்.
மேலும், பயிர்க் கடன் வழங்கும்போது, இயற்கை விவசாயத்திற்கு முழு தொகையும் வழங்க வேண்டும். ரசாயன உரங்கள் வழங்குவதை கைவிட வேண்டும் உள்ளிட்ட பல கோரிக்கைகளை முன் வைத்தனர்.
இம்மாவட்ட விவசாயி தெரிவித்த கருத்து குறித்து விரிவாக மாநாட்டில் விவாதிக்கப்படும். மத்திய, மாநில அரசுகளின் கவனத்திற்கு கொண்டுசென்று, நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளப்படும்’ என்றார்.
கூட்டத்தில், மாநிலத் தலைவர் விருதகிரி, செயலாளர் ராஜேந்திரன், நிர்வாகிகள் முருகையன், நாகராஜ் உள்ளிட்ட சங்கத்தினர் பலர் பங்கேற்றனர்.