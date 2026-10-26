/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/மண்டல கைப்பந்து போட்டி
UPDATED : அக் 25, 2026 02:47 PM
ADDED : அக் 25, 2026 02:44 PM
அ நிறம் | அளவு
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் இ.எஸ்., பொறியியல் மற்றும் தொழில் நுட்பக் கல்லுாரியில் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் மண்டலம் 5 அளவிலான ஆண்கள் கைப்பந்து போட்டி நடந்தது.
போட்டியில், 13 பொறியியல் கல்லுாரிகளைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் விளையாடினர். இதில், மயிலம் பொறியியல் கல்லுாரி அணி முதலிடம் பிடித்தது. சி.கே., பொறியியல் கல்லுாரி அணி இரண்டாம் இடத்தையும், யு.சி.இ.வி., கல்லுாரி அணி மூன்றாம் இடத்தையும், செயின்ட் ஆன்ஸ் பொறியியல் கல்லுாரி அணி நான்காம் இடத்தையும் பிடித்தனர்.
வெற்றி பெற்ற அணிகளுக்கான கோப்பைகள், சான்றிதழை, இ.எஸ்., பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப கல்லுாரி முதல்வர் இந்திரா வழங்கி, பாராட்டினார். உடற்கல்வி இயக்குநர் தமிழ்ச்செல்வன் நன்றி கூறினார்.