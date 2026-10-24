பொய்யப்பாக்கம் ஏரி புனரமைக்கும் பணி துவக்கம்

UPDATED : அக் 10, 2026 02:11 AM
ADDED : அக் 10, 2026 02:07 AM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் பொய்யப்பாக்கம் ஏரி புனரமைக்கும் பணி துவங்கியது.
மாவட்டத்தில் எதிர்வரும் வட கிழக்கு பருவமழையையொட்டி, மழைநீரை சேமிக்கும் வகையில் ஏரி, குளம், நீர்வரத்து வாய்கால்கள் புனரமைக்கும் பணிகள் நடந்து வருகிறது.
அரசுடன் இணைந்து, பொதுமக்கள், சமூக நல அமைப்புகள், தன்னார்வலர்கள் பங்களிப்புடன், நீர்நிலைகளை பாதுகாக்கும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
இதன்படி, விழுப்புரம் பொய்யப்பாக்கம் ஏரியை புனரமைக்கும் பணி நேற்று துவங்கியது. ஏரியின் நீர்த்தேக்கும் பகுதியை மேம்படுத்தியும், நீர் வரத்தை அதிகரித்தும், நீர்நிலையை நீண்டகால பயன்பாட்டிற்கு பாதுகாக்கும் விதத்தில் புனரமைப்பு பணிகள் துவக்கி உள்ளனர்.
இந்த ஏரி விவசாய பாசனத்திற்கு மட்டுமின்றி, சுற்றுவட்டார பகுதிகளின் நீராதாரத்திற்கும் முக்கிய பங்காற்றி வருகிறது. இதனால், நீர் வரத்து வழித்தடங்களை சீரமைக்கும் பணியும் நடக்க உள்ளது. இதனால், மழைநீரை அதிகளவில் சேமித்து, நிலத்தடி நீர்மட்டமும் உயர நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர்.
நீர் ஆதாரம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் தன்மையை பாதுகாக்க திட்டமிட்டு நடந்து வரும் இப்பணியை, கலெக்டர் ஷேக்அப்துல்ரஹ்மான் துவக்கி வைத்து, நேரில் பார்வையிட்டும் ஆலோசனை வழங்கினார். நீர்வளத்துறை செயற்பொறியாளர் அருணகிரி மற்றும் அலுவலர்கள், தன்னார்வலர்கள் கலந்துகொண்டனர்.