பைக் மோதி மாணவர் பலி: உறவினர்கள் சாலை மறியல்

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ADDED : நவ 10, 2026 09:21 PM
திருவெண்ணெய்நல்லுார்: திருவெண்ணெய்நல்லுார் அருகே பைக் மோதி இறந்த அரசு பள்ளி மாணவரின் குடும்பத்திற்கு இழப்பீடு வழங்கக்கோரி உறவினர்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
விழுப்புரம் மாவட்டம், திருவெண்ணெய்நல்லுார்அடுத்த சித்தலிங்கமடம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சேகர் மகன் சஞ்சீவ், 15; இவர் சித்தலிங்கமடம் அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் பிளஸ் 1 படித்து வந்தார்.
கடந்த 6ம் தேதி காலை சித்தலிங்கமடத்தில் சாலையோரம் நடந்து சென்றார். அப்போது திருவெண்ணெய்நல்லுாரில் இருந்து திருக்கோவிலுார் நோக்கிச் சென்ற பைக் சஞ்சீவ் மீது மோதி விபத்துக்குள்ளானது.
இதில், படுகாயமடைந்த சஞ்சீவ் சேலம் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டு அங்கு அவர் நேற்று இறந்தார்.
இது குறித்து திருவெண்ணெய்நல்லுார் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் நேற்று மாலை 5:45 மணியளவில் சஞ்சீவ் உறவினர்கள் இழப்பீடு வழங்கக் கோரியும், விபத்து நடந்த இடத்தில் வேகத்தடை அமைக்க வேண்டுமென திருவெண்ணெய்நல்லுார் - சித்தலிங்கம் சாலை மாரியம்மன் கோவில் அருகே மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
தகவலறிந்த திருவெண்ணெய்நல்லுார் இன்ஸ்பெக்டர் அழகிரி மற்றும் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்குச் சென்று பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதைத் தொடர்ந்து, 6:30 மணியளவில் அனைவரும் கலைந்து சென்றனர்.