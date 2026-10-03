நள்ளிரவில் அம்மன் சிலை அகற்றம்: விழுப்புரம் அருகே பரபரப்பு
நள்ளிரவில் அம்மன் சிலை அகற்றம்: விழுப்புரம் அருகே பரபரப்பு
UPDATED : அக் 03, 2026 11:11 PM
ADDED : அக் 03, 2026 06:15 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் அருகே நள்ளிரவில் கோவில் அம்மன் சிலை அகற்றப்பட்டதால் பரபரப்பு நிலவியது.
விழுப்புரம் அடுத்த கண்டமானடி ஊராட்சிக்குட்பட்ட ஜானகிபுரம் குடியிருப்பு பகுதியில், ஏரி வாய்க்கால் அருகே கிராமத்திற்குச் செல்லும் சாலை ஓரமாக, ெஷட் போட்டு வேப்ப மரத்தின் அருகே நாகாத்தம்மன் சிலை வைத்து அப்பகுதி மக்கள் நீண்டகாலமாக வழிபட்டு வருகின்றனர்.
நேற்று காலை பார்த்தபோது நாகாத்தம்மன் சிலையைக் காணவில்லை. இதுகுறித்து கிராமத்தினர் போலீசில் புகார் அளித்தனர்.
விழுப்புரம் தாலுகா போலீசார் நேற்று காலை நேரில் வந்து விசாரணை நடத்தினர். அப்போது, சிலையை, அந்தப் பகுதியைச் சேர்ந்த சிலர், தங்களுக்கு சொந்தமான இடத்தில் உள்ளதாகக் கூறி, அந்த இடத்தில் வீடு கட்டப் போவதாக தெரிவித்து, சிலையை யாருக்கும் தெரியாமல் நள்ளிரவு அகற்றியிருப்பது தெரியவந்தது.
சிலையை மேம்பாலத்தின் அருகே மரத்தடியில் வைத்துவிட்டுச் சென்றதும் தெரிய வந்தது.
கிராமத்தினர் கூறுகையில், ஏரி வாய்க்கால் ஓரமாக உள்ள அரசுக்கு சொந்தமான புறம்போக்கு இடத்தில் கோவிலாக ெஷட் போட்டு நாகத்தம்மன் சிலை வைத்து நீண்டகாலமாக வழிபட்டு வருகிறோம். ஆனால், அந்த இடத்தை விதிமீறி சிலர் ஆக்கிரமித்தும், அனுமதியின்றி சிலையை அகற்றியுள்ளனர்.
இது குறித்து, போலீசார், வருவாய்த்துறையினர் விசாரித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றனர்.
இதனையடுத்து, விழுப்புரம் தாலுகா போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.