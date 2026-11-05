/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/நீர்நிலை வாய்க்கால் ஆக்கிரமிப்பு அகற்றம்
UPDATED : நவ 04, 2026 12:20 PM
ADDED : நவ 04, 2026 12:17 PM
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விக்கிரவாண்டி: ஐகோர்ட் உத்தரவில் போலீஸ் பாதுகாப்புடன் நீர்நிலை வாய்க்கால் ஆக்கிரமிப்பு அகற்றப்பட்டது.
விக்கிரவாண்டி அடுத்த வடக்குச்சி பாளையத்தை சேர்ந்த ஜெகன் என்பவர் சென்னை ஐகோர்ட்டில் நீர் நிலை ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றக்கோரி வழக்கு தொடர்ந்தார்.
ஐகோர்ட் உத்தரவு பேரில் நேற்று காலை விக்கிரவாண்டி தாசில்தார் மகாதேவன் தலைமையில், பி.டி.ஓ., பாலச்சந்திரன் ஆகியோர் போலீஸ் பாதுகாப்புடன் நீர் வரத்து வாய்க்காலில் இருந்த ஆக்கிரமிப்புகளை ஜே.சி.பி., மூலம் அகற்றி சீரமைத்தனர்.
இன்ஸ்பெக்டர் சத்தியசீலன், துணை பி.டி.ஓ., பொன்மலர், வருவாய் ஆய்வாளர் கவிதா, தீயணைப்பு துறை அலுவலர் சுந்தரேஸ்வரன், வி.ஏ.ஓ.,க்கள் சவுந்தர்ராஜன், கேசவன், அபிராமி, பால்ராஜ், உதயகுமார் உட்பட பலர் உடனிருந்தனர்.