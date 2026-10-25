செஞ்சி ஏரி நீர் வெளியேறிய குழாய் நீர் ஆதார சங்கத்தினர் சீரமைப்பு
செஞ்சி ஏரி நீர் வெளியேறிய குழாய் நீர் ஆதார சங்கத்தினர் சீரமைப்பு
UPDATED : அக் 24, 2026 01:10 AM
ADDED : அக் 24, 2026 01:07 AM
செஞ்சி: செஞ்சி ‘பி’ ஏரியில் இருந்து கழிவுநீர் குழாய் இணைப்பு இடைவெளி வழியாக தண்ணீர் வெளியேறியதை செஞ்சி கோட்டை நீர் ஆதார அமைப்பினர் சீரமைத்தனர்.
செஞ்சி நகரின் நிலத்தடி நீருக்கு பிரதான நீர் ஆதாரமாக விளங்குவது திருவண்ணாமலை சாலையில் உள்ள ‘பி’ ஏரி ஆகும். இந்த ஏரியின் மேற்கில் உள்ள வ.உ.சி., நகர் விரிவாக்க பகுதியில் உள்ள தெருக்களில் இருந்து வெளியேறும் கழிவுநீர் ஏரியில் கலந்து வந்தது
இதைத் தடுக்கும் வகையில், 2 ஆண்டுகளாக ஏரியின் வழியாக சிமென்ட் குழாய் பதித்து கழிவுநீரை மறுபுறத்தில் வெளியேற்றி வருகின்றனர். கடந்த ஆண்டு ஏரி நிரம்பிய போது கழிவு நீர் குழாய் இணைப்பில் ஏற்பட்ட இடைவெளி வழியாக ஏரி நீர் கழிவு நீருடன் கலந்து வெளியேறியது இதனால், அடுத்தடுத்த சில மாதங்களில் ஏரியின் நீர்மட்டம் பாதியாக குறைந்தது.
இதுபோன்ற நீர் இழப்பு மீண்டும் ஏற்படுவதைத் தடுக்க, செஞ்சி நீர் ஆதாரம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு சங்கத்தினர் பேரூராட்சி நிர்வாகத்திடம் அனுமதி பெற்று, நேற்று தண்ணீர் வெளியேறிய இணைப்பு பகுதியில் நவீன முறையில் பேக்கிங் செய்து சீரமைத்தனர்.
இந்தச் சீரமைப்பின் மூலம் ஏரியில் இருந்து தண்ணீர் வீணாக வெளியேறுவது தடுக்கப்படும்.
இதில் முழுமையாக நீர் தேக்கினால் 2 ஆண்டுகள் வறட்சி ஏற்பட்டாலும் செஞ்சி நகரின் நிலத்தடி நீர்மட்டம் குறையாமல் இருக்க வாய்ப்பு உள்ளது.