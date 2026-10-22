ஓய்வு பெற்ற அரசு ஊழியர்கள் விழுப்புரத்தில் ஆர்ப்பாட்டம்
ஓய்வு பெற்ற அரசு ஊழியர்கள் விழுப்புரத்தில் ஆர்ப்பாட்டம்
UPDATED : அக் 16, 2026 05:17 PM
ADDED : அக் 16, 2026 05:14 PM
விழுப்புரம்: ஓய்வூதியத்தை உயர்த்தி வழங்கக் கோரி, தமிழ்நாடு ஓய்வுபெற்ற அரசு ஊழியர் சங்கம் சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
விழுப்புரம் நகராட்சி திடலில் நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு, மாவட்ட தலைவர் கலியமூர்த்தி தலைமை தாங்கினார். மாநில செயற்குழு உறுப்பினர் சரவண பாண்டியன் முன்னிலை வகித்தார். மாவட்ட செயலாளர் நெடுமாறன், துணைத் தலைவர் தமிழ்ச்செல்வி ஆகியோர் கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தி பேசினர்.
ஆர்ப்பாட்டத்தில், 70 வயது நிறைவடைந்த ஓய்வூதியர்களுக்கு 10 சதவீதம் ஓய்வூதியம் உயர்த்தி வழங்க வேண்டும். கம்யூட்டேஷன் காலத்தை 12 ஆண்டுகளாக குறைக்க வேண்டும். வருவாய் கிராம ஊழியர், சத்துணவு அங்கன்வாடி ஓய்வூதியருக்கு நியாயமான குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் வழங்கிட வேண்டும் என்பது உட்பட பல்வேறு கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தப்பட்டது.
மாவட்ட பொருளாளர் உமாச்சந்திரன் நன்றி கூறினார்.