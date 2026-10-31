போலி ஏ.டி.எம்., கார்டை கொடுத்து ஓய்வு ரயில்வே ஊழியரிடம் திருட்டு
போலி ஏ.டி.எம்., கார்டை கொடுத்து ஓய்வு ரயில்வே ஊழியரிடம் திருட்டு
UPDATED : அக் 28, 2026 04:59 PM
ADDED : அக் 28, 2026 04:55 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரத்தில் ஓய்வு பெற்ற ரயில்வே ஊழியரிடம் போலி ஏ.டி.எம்., கார்டை கொடுத்து, மர்ம நபர் 6,600 ரூபாயை திருடிச்சென்ற நபர் குறித்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
விழுப்புரம், கீழ்ப்பெரும்பாக்கம் லட்சுமி நகரைச் சேர்ந்தவர் ஜனார்தனன், 68; ஓய்வு பெற்ற ரயில்வே ஊழியர். இவர், கடந்த 26ம் தேதி விழுப்புரம் மருத்துவமனை சாலையில் உள்ள தேசிய வங்கியின் ஏ.டி.எம்., மையத்தில் பணம் எடுத்துள்ளார். அப்போது, அங்கு வந்த ஒருவர் பணம் எடுக்க உதவுவது போல் போலி ஏ.டி.எம்., கார்டை கொடுத்து ஏமாற்றியுள்ளார்.
அங்கிருந்து வெளியே வந்த ஜனார்த்தணன், சிறிது நேரம் கழித்து பார்த்தபோது, அவரது வங்கி கணக்கிலிருந்து 6,600 ரூபாய் எடுக்கப்பட்டிருப்பது தெரியவந்தது.
இது குறித்து, ஜனார்த்தனன் அளித்த புகாரின் பேரில், விழுப்புரம் மேற்கு போலீசார் வழக்குப் பதிந்து, அப்பகுதியில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமராவை ஆய்வு செய்து மர்மநபரை தேடி வருகின்றனர்.