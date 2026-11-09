/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ஓய்வுபெற்றோர் நலச்சங்கம் ஆலோசனை கூட்டம்
UPDATED : நவ 04, 2026 12:20 PM
ADDED : நவ 04, 2026 12:18 PM
அ நிறம் | அளவு
விழுப்புரம்: விழுப்புரத்தில், தமிழ்நாடு சி.பி.எஸ்., திட்டத்தில் ஓய்வுபெற்றோர் நலச்சங்கம் சார்பில் மாவட்ட மற்றும் மண்டல ஆலோசனைக் கூட்டம் நடந்தது.
கூட்டத்திற்கு, மாநில தலைவர் தமிழ்ச்செல்வன் தலைமை தாங்கினார். விழுப்புரம் மாவட்ட பொறுப்பாளர்கள் கோகுல்தாஸ், செல்வகுமாரன் முன்னிலை வகித்தனர்.
மாநில பொதுச்செயலாளர் மனோகர் சிறப்புரையாற்றினார். இதில், சி.பி.எஸ்., திட்டத்தில் ஓய்வுபெற்றவர்களுக்கு அகவிலைப்படியுடன் கூடிய உரிமை ஓய்வூதியம் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியம் வழங்க வேண்டும். இத்திட்டத்தில் பணியாற்றி ஓய்வுபெற்றவர்களுக்கும் மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டது.
மாவட்ட பொறுப்பாளர் ராஜேந்திரன் நன்றி கூறினார்.