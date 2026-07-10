/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ வருவாய்த் துறை சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஜூலை 10, 2026 02:18 AM
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விழுப்புரம்: விழுப்புரத்தில், தமிழ்நாடு வருவாய்த் துறை அலுவலர் சங்கம் சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தில் நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு, மாவட்ட தலைவர் கண்ணன் தலைமை தாங்கினார். செயலாளர் முருகன் முன்னிலை வகித்தார். மத்திய செயற்குழு உறுப்பினர் வெங்கடபதி கோரிக்கைள் விளக்கவுரையாற்றினார். துணைத தலைவர் பழனி, பொருளாளர் சித்தார்த் உட்பட நிர்வாகிகள் பலர் பங்கேற்றனர்.
ஆர்ப்பாட்டத்தில், 17வது சட்டசபை பொதுத்தேர்தல் பணிகளில் வருவாய் துறை ஊழியர்கள் செய்த செலவினங்களுக்கான நிதியை தலைமை தேர்தல் ஆணையம் உடனே விடுவிக்க வேண்டும். நீண்ட காலமாக வருவாய் துறையில் காலியாகவுள்ள 3 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட அலுவலக உதவியாளர் பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும் என்பது உட்பட பல்வேறு கோரிக்கைகள வலியுறுத்தப்பட்டன.